Сколько будем платить? Итоги года и планы на будущее обсудили на коллегии Госкомитета РТ по тарифам

Сегодня на коллегии Госкомитета РТ по тарифам подвели итоги 2020 года и обсудили планы на будущее. Снижение экономической активности и платежеспособности населения могут осложнить тарифную кампанию 2022 года. А главные темы, которые волнуют татарстанцев уже сейчас, — это грядущее подорожание ЖКУ с 1 июля и возможное повышение платы за проезд в общественном транспорте.