«Где наши деньги?»: пострадавшие челнинские дольщики вышли на пикет

В Казани в парке Тинчурина сегодня собрались почти три десятка челнинцев — инициативная группа пострадавших по уголовному делу директора АН «Респект» Альбины Созоновой. Риелтора из автограда арестовали весной этого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 ч. УК РФ). По версии следствия, женщина обманула сотни клиентов, предлагая им квартиры в новостройках на 15% ниже, чем у застройщика. На сегодня заявления в полицию подали 170 потерпевших на сумму 311 млн рублей. Но как уверяют сами челнинцы, обманутых покупателей на самом деле больше — около 300 семей и общий ущерб может составить 1,5 млрд рублей.