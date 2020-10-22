Религиозное образование в вузах: что обсуждают теологи

14:30, 22.10.2020 23
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Казани началась работа Международной научно-практической конференции «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России». Мероприятие проходит в рамках IV Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: задачи и решения».


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