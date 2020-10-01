Символ профмастерства: как спецназ сдает экзамен на краповый берет

Сложнейший, на пределе и за пределами человеческих сил, тест сдавали под Казанью бойцы спецназа Росгвардии — экзамен на право ношения крапового берета. В Татарстане он проводится впервые за 12 лет, на него собрались военнослужащие со всего Приволжского военного округа.