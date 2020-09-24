Маска, кто ты? В ожидании послания президента Татарстана

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету РТ с ежегодным посланием. На мероприятие в БКЗ им. Сайдашева наряду с депутатами Госсовета были приглашены представители правительства республики, местных исполнительных органов власти, сенаторы и депутаты Госдумы от Татарстана, руководители крупных предприятий, представители образовательных учреждений, творческой интеллигенции, спортсмены, врачи, представители религиозных конфессий, СМИ. В фойе концертного зала побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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