Газовая «Чайка» и два «Грачонка»-охранника: важный день зеленодольских судостроителей

14:45, 07.08.2020 43
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Зеленодольске на воду спущено первое речное пассажирское судно «Чайка», работающее на сжиженном природном газе (СПГ). Теплоход построен Зеленодольским заводом им. А.М. Горького.

Сегодня же на заводе заложили два катера специального назначения проекта 21980 «Грачонок». Они предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ РФ.


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