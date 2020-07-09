К 100-летию ТАССР: современные художники об истории республики

Сегодня в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылись сразу несколько выставок современных художников, посвященных 100-летию ТАССР: «Между Волгой и Уралом» Рустема Хузина, «Моей Отчизне» Ильнура Сиразиева, «Гравюра сегодня» Веры Карасевой и «Дорога к моим истокам» Равиля Загидуллина. Произведения искусства дополнены археологическими артефактами: на стендах представлены глиняная посуда и изразцы, стеклянные вазы и металлические кувшины, найденные при раскопках в Казанском Кремле, Билярском городище, Булгаре в IX — начале X веках и позднее. Открытие выставок: в фоторепортаже "Реального времени".