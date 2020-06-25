Свой или чужой? Как как разрабатываются системы радиоэлектронной защиты на предприятиях «КРЭТ»

Предприятия радиоэлектронного холдинга «КРЭТ» сегодня анонсировали гражданские разработки по технологиям двойного назначения. Казанское проектно-конструкторское бюро и АО «Радиоприбор», пожалуй, впервые с конца 90-х годов открыли двери для представителей СМИ. Им рассказали, как разрабатываются и собираются современные системы навигации воздушных судов и распознавания «свой-чужой».
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