Свой или чужой? Как как разрабатываются системы радиоэлектронной защиты на предприятиях «КРЭТ»

18:00, 25.06.2020 42
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Предприятия радиоэлектронного холдинга «КРЭТ» сегодня анонсировали гражданские разработки по технологиям двойного назначения. Казанское проектно-конструкторское бюро и АО «Радиоприбор», пожалуй, впервые с конца 90-х годов открыли двери для представителей СМИ. Им рассказали, как разрабатываются и собираются современные системы навигации воздушных судов и распознавания «свой-чужой».


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