Какова она, «сладкая жизнь»? В Казани проходит форум пчеловодов

13:00, 21.02.2020 27
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня в Казани начался двухдневный форум «Актуальные вопросы развития и стратегические решения безопасности пчеловодства». К форуму приурочен фестиваль меда, организована выставка-продажа оборудования для пчеловодства, инвентаря, сырья, ветеринарных препаратов и учебной литературы. С атрибутами «сладкой жизни» ознакомился фотокорреспондент «Реального времени».

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