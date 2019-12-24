В казанских парках зима, и президент встал на коньки

20:00, 24.12.2019 25
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов побывал на катке в парке «Черное озеро». К нынешним новогодним праздникам здесь расширили пункт проката, установили деревянные бортики вокруг катка, а лестницы обезопасили резиновым покрытием.

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