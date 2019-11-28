День открытий в Казани. Михаил Задорнов представил современный формат банковского офиса в Казани

18:00, 28.11.2019 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани торжественно презентовали два новых офиса банка«Открытие». Флагманский офис в расположен в деловой части города и является универсальным. SkyOffice создан для дистанционного обслуживания предпринимателей. В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

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