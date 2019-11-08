Подарок к дню рождения Пророка: как в Болгаре отметили Маулид ан-Наби

Сегодня в Болгаре прошел традиционный республиканский вечер Маулид ан-Наби в честь дня рождения Пророка Мухаммада. В Болгарской исламской академии собрались улемы, мухтасибы, имамы, преподаватели исламских учебных заведений, шакирды, общественные и государственные деятели республики, мусульманские религиозные деятели из регионов России.
Перед празднованием состоялась презентация издания «Кэлам Шэриф. Мэгънэви тэржемэ» - первого в истории ДУМ РТ собственного перевода смыслов Корана.
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