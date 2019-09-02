Татарстанский нефтегазохимический форум — 2019: лучшие экспонаты, проекты и технические решения от ГК ТАИФ

Сегодня на «Казанской ярмарке» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума стартовала 26-я по счету Международная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». Мероприятие не перестает вызывать ажиотаж в ключевой для России и Татарстана отрасли, церемония открытия всегда собирает большую VIP-аудиторию, истеблишмент нефтегазохимической индустрии, а главным спикером на ней традиционно выступает президент Татарстана Рустам Минниханов. Постоянными участниками выставки и форума являются предприятия Группы компаний ТАИФ.