ТАИФ-НК принял участие в выставке «Нефть, газ. Нефтехимия»

На Казанской ярмарке стартовала выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». Мероприятие проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. В работе экспозиции принимают участие порядка 180 компаний из России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Среди постоянных участников — нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», стенд которой посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.
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