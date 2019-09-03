ТАИФ-НК принял участие в выставке «Нефть, газ. Нефтехимия»

13:50, 03.09.2019 11
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

На Казанской ярмарке стартовала выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». Мероприятие проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. В работе экспозиции принимают участие порядка 180 компаний из России и стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Среди постоянных участников — нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК», стенд которой посетил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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