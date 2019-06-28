Падение продаж и новые производства: КАМАЗ «уверенно смотрит в будущее»

18:17, 28.06.2019 11
1/11
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев

Сегодня в Набережных Челнах, в здании ИТ-парка, прошло очередное собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» с участием президента РТ Рустама Минниханова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, посвященное итогам 2018 года и планам на 2019-й.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи