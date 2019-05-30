Оранжерея, пластиковая мебель и чайная фабрика: как работают татарстанские промпарки

Команда руководства министерства экономики РТ и Гарантийного фонда сегодня вывезла казанских журналистов в промышленные парки. Рабочая группа с участием прессы побывала в частном индустриальном парке «Сокуры» Лаишевского района и в частном парке «Тюлячи». Что увидели представители СМИ в промышленных парках - в фоторепортаже "Реального времени".
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