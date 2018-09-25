«Ну зачем нам пенсия»? Как на «Казанской ярмарке» учат жить долго и активно

Сегодня на «Казанской ярмарке» выступлением казачьего ансамбля «Любо» Спасского муниципального района открыли выставку «Активное долголетие». По словам организаторов, выставка — это наглядная демонстрация того, что жизнь может быть интересной и разнообразной в любом возрасте.
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