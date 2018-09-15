UP!Date в «кубе»: станция «Плантация», бега робожуков и беседы с умными людьми

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани прошел образовательный IT-фестиваль UP!Date. Он приурочен ко Дню программиста и пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Выступления спикеров прошли в трех параллельных секциях «Технологии», «Проекты и аналитика» и Soft skills. Среди тем: машинное обучение, кейсы по разработке digital-продуктов, опыт создания воронки инноваций, эмоциональный интеллект, теория поколений и т.д.
На фестивале также была организована fun-зона: фуд-корт, инстабудка, лазерный тир, бега робожуков и lounge-зоны для отдыха.
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