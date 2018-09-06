«Элегия для Марины»: галерея «Хазинэ» представляет выставочный проект о Цветаевой

18:36, 06.09.2018 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня Национальная художественная галерея «Хазинэ» в Казани открылся выставочный проект «Я – жизнь, пришедшая на ужин…», посвященный Марине Цветаевой. Это попытка художников Светланы Ланшаковой и Марины Гуровой визуализировать несколько этапов жизненного пути поэта. На открытии выставки побывали корреспонденты «Реального времени».

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