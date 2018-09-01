Первые схватки неслабых женщин: в Казани стартовал этап Европейского Гран-при по регби-7

Сегодня в Казани стартовал второй этап Европейского Гран-при серии по регби-7 среди женских команд. Во нем принимают участие команды из 12 стран континента: Россия, Франция, Шотландия, Германия, Испания, Польша, Уэльс, Бельгия, Англия, Ирландия, Италия, Португалия. Первый этап Европейской Гран-При серии прошел в конце июня-начале июля во Франции. Его победителем стали хозяйки турнира. Второе место заняла сборная России. Именно эти две команды являются основными претендентами на звание лучшей на континенте.
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