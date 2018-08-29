Углубленный курс татарской истории и другие нововведения: учителя Татарстана обсуждают проблемы преподавания

II Съезд учителей истории и обществознания Республики Татарстан проходит сегодня на базе Академии наук Республики Татарстан. Работа съезда, проводимого в рамках подготовки к празднованию 100-летия ТАССР, посвящена рассмотрению инноваций современной образовательной среды как фактора повышения качества и доступности исторического и обществоведческого образования в РТ. На съезде присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".
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