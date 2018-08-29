Углубленный курс татарской истории и другие нововведения: учителя Татарстана обсуждают проблемы преподавания

13:04, 29.08.2018 25
1/25
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

II Съезд учителей истории и обществознания Республики Татарстан проходит сегодня на базе Академии наук Республики Татарстан. Работа съезда, проводимого в рамках подготовки к празднованию 100-летия ТАССР, посвящена рассмотрению инноваций современной образовательной среды как фактора повышения качества и доступности исторического и обществоведческого образования в РТ. На съезде присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи