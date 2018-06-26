Дыхание старины: как отреставрированные памятники истории презентовали риелторам

Сдаются в аренду и даже продаются как целиком, так и по частям восстановленные группой компаний ASG исторические здания в центре Казани. Сегодня выставляемые компанией Алексея Семина на рынок недвижимости объекты культурного наследия были презентованы риелторам. На экскурсии по обновленным старинным и стилизованным под старину новым зданиям побывали корреспонденты «Реального времени».