«Царские дары» к мундиалю в Казани

Новая выставка из фондов Государственного Эрмитажа в центре «Эрмитаж-Казань» – это царский подарок. Его увидят не только казанцы, но и гости, которые приедут на чемпионат мира по футболу. Открывшуюся сегодня экспозицию оценили корреспонденты "Реального времени".