Дефиле в этностиле: молодые дизайнеры России «пошли в народ»

Сегодня в Казани состоялся гала-показ пятого Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «ЭтноДар». На конкурс было подано 119 заявок из 35 регионов России: от Калининграда до Иркутска. Участники конкурса должны были не только продемонстрировать свои таланты, но и показать культуру своего народа. На показе побывал фотокорреспондент «Реального времени».