SIYUM-2018 в лицах. Выездная редакция «Реального времени» на архитектурном форуме

23:16, 09.03.2018 39
Глава АИР Талия Минуллина Глава АИР Талия Минуллина Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков Архитектор, партнер компании Orange architects (Нидерланды) Патрик Майерс Архитектор, партнер компании Orange architects (Нидерланды) Патрик Майерс Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Максим Быков Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Максим Быков Ведущий Антон Комолов Ведущий Антон Комолов Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны (2011-2015 гг.) Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны (2011-2015 гг.)
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Глава АИР Талия Минуллина
    Ирина Анисимова
  • Глава АИР Талия Минуллина
    Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков
    Ирина Анисимова
  • Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков
    Ирина Анисимова
  • Архитектор, партнер компании Orange architects (Нидерланды) Патрик Майерс
    Ирина Анисимова
  • Архитектор, партнер компании Orange architects (Нидерланды) Патрик Майерс
    Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Максим Быков
    Ирина Анисимова
  • Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Максим Быков
    Ирина Анисимова
  • Ведущий Антон Комолов
    Ирина Анисимова
  • Ведущий Антон Комолов
    Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны (2011-2015 гг.)
    Ирина Анисимова
  • Висенте Гуаярт, главный архитектор Барселоны (2011-2015 гг.)
    Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

9 марта выездная редакция «Реального времени» работала на I международном инвестиционном форуме архитектуры и дизайна SIYUM. С гостями форума журналисты говорили о развитии городов, недостатках современной архитектуры, дизайне и Казани.

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