Песни, пляски, игры, блины и еще раз блины! Как в Казани гуляла «Широкая Масленица»

16:24, 17.02.2018 47 5
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани, в ледовом городке на площади Тысячелетия отпраздновали «Широкую Масленицу». Для гостей праздника приготовили ярмарку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, фольклорную площадку, концертно-развлекательную программу и конкурсы с розыгрышами призов. Завершились гуляния традиционным сжиганием чучела Масленицы.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17 февр
    Эээх, пропустила
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  • Анонимно 17 февр
    А ведь их предки сжигали на костре людей! Варвары. Хорошо, что их там с каждым годом всё меньше.
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    Анонимно 17 февр
    Все религии сжигали. Все предки сжигали. Такое уж было время
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  • Анонимно 17 февр
    Уф. Аж блинов захотелось)
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  • Анонимно 17 февр
    Хорошо погуляли.Задорно,свежо,весело.
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