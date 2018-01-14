Зима в парках продолжается: «Шайбу, шайбу!» и «выставка» снеговиков в Горкинско-Ометьевском лесу

16:05, 14.01.2018 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу прошел фестиваль зимы, приуроченный к празднованию Старого нового года. За парадом снеговиков, катанием на собачьих упряжках и хоккейными баталиями на валенках наблюдали фото- и видеокорреспонденты «Реального времени».

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