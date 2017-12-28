Долгая дорога к Кубку России: «Синтез» разгромил минский РЦОП

В Казани завершился последний день предварительного этапа Кубка России по водному поло среди мужских команд. В сегодняшнем матче "Синтез" одержал победу над РЦОП г. Минск со счетом 16:3. Игры сегодняшнего дня стали последними в уходящем году, следующие свои матчи "Синтез" уже проведет в 2018 году.