Долгая дорога к Кубку России: «Синтез» разгромил минский РЦОП

В Казани завершился последний день предварительного этапа Кубка России по водному поло среди мужских команд. В сегодняшнем матче "Синтез" одержал победу над РЦОП г. Минск со счетом 16:3. Игры сегодняшнего дня стали последними в уходящем году, следующие свои матчи "Синтез" уже проведет в 2018 году.
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