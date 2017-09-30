МыВоднойЛодке и гонки «драконов»: в Казани прошла студенческая регата

Сегодня в Центре гребных видов спорта города Казань в акватории озера Средний Кабан прошла «Студенческая регата - 2017». В программе заезды одиночек, двоек, четверок парных и распашных. Кульминацией соревнований стали заезды восьмерок с рулевым и товарищеская гонка студентов академии на лодках «дракон».
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