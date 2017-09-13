«Алабуга» стала суше и зеленее: в ОЭЗ открыли завод DryLock и посадили Grodan-елочку

Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» выдался насыщенный день: открылся завод по производству санитарно-гигиенической продукции «Драйлок-Технолоджиз», стартовало строительство нового предприятия «Гродан» по выпуску субстратов для растений и состоялось заседание наблюдательного совета ОЭЗ, одобрившего новые инвестиционные проекты. За знаковыми событиями наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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