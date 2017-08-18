«Нижнекамскнефтехим»: как устроена работа нефтехимического гиганта

В честь своего 50-летия компания организовала для журналистов пресс-тур на заводы по выпуску каучуков и пластиков. Сотрудники СМИ увидели центральную газофракционирующую установку, откуда полвека назад началась история химкомбината, узнали, как производят каучуки, из которых делают покрышки для легковых автомобилей и шины «Формулы-1», а также посмотрели, как выпускают пластики.