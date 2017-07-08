​Казанское регби отмечает юбилей Европейской гран-при серией

Сегодня в Казани на Центральном стадионе стартовал II этап Европейской гран-при серии по регби-7 среди женских команд. В церемонии приняли участие руководитель Федеральной антимонопольной службы, председатель Попечительского совета Федерации регби России Игорь Артемьев и премьер-министр Республики Татарстан, президент Федерации регби Республики Татарстан Алексей Песошин.
В Казань для участия в соревнованиях прибыло более 180 спортсменов из 12 стран Европы - Нидерландов, Швеции, Польши, Англии, Ирландии, Франции, Португалии, Италии, Испании, Бельгии.
Год 2017 – юбилейный для казанского регби. 50 лет назад, в 1967 году, в столице Татарстана на стадионе «Динамо» прошли первые тренировки казанских регбистов.
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