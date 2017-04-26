​«Туган тел көне». У театра имени Мусы Джалиля звучат стихи Габдуллы Тукая

15:36, 26.04.2017 34
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Празднование Дня родного языка и одновременно 131-й годовщины со дня рождения Габдуллы Тукая, начавшись утром с возложения цветов к памятнику поэту, продолжилось поэтическим собранием у театра им.М.Джалиля. На нем побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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