Книжная выставка и «всетатарское общество»: в Казани проходит съезд краеведов

11:29, 25.03.2017 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

24-25 марта 2017 года в Казани проходит I Всероссийский съезд краеведов. В программе книжная выставка, посвященная истории татарских сел регионов РФ, круглый стол, презентация книги "Золотая Орда в мировой истории". На съезде планируется учреждение «Всетатарского общества краеведов».

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