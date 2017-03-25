Книжная выставка и «всетатарское общество»: в Казани проходит съезд краеведов

24-25 марта 2017 года в Казани проходит I Всероссийский съезд краеведов. В программе книжная выставка, посвященная истории татарских сел регионов РФ, круглый стол, презентация книги "Золотая Орда в мировой истории". На съезде планируется учреждение «Всетатарского общества краеведов».
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