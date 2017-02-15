«Межнациональный климат стал мягче» и события этнокультурной жизни: совет Ассамблеи народов РТ подвел итоги работы

17:50, 15.02.2017 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани состоялось заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана, на котором подвели итоги работы национально-культурных общественных объединений, Дома дружбы народов Татарстана и исполкома Ассамблеи в 2016 году, а также обсудили планы на 2017 год. Провел заседание председатель Госсовета, председатель совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

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