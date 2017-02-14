Концерт и награды для ветеранов: в МВД по РТ отметили 28-ю годовщину вывода войск из Афганистана

15 февраля 2017 года – 28-я годовщина вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан, а сам этот день с 2010 года отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Накануне памятной даты в Культурном центре МВД Татарстана прошел праздничный концерт. В мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел по РТ генерал-майор внутренней службы Дамир Динниулов, председатель Объединения ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск РТ Михаил Основ, ветераны боевых действий.