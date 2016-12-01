От соцреализма до абстрактного экспрессионизма: Союз художников Татарстана празднует юбилей

Сегодня в Галерее современного искусства открылась выставка, посвященная 80-летию Союза художников Татарстана. В экспозиции представлены работы мастеров разных поколений и различных творческих устремлений, произведения мэтров и молодых членов союза. Выставка отражает весь спектр современного изобразительного искусства – живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное творчество.

Союз был создан в 1936 году (первоначальное название «Татхудожник») и за 80 лет своей деятельности стал одним из ведущих творческих объединений России. У его истоков стояли такие художники, как Баки Урманче, Харис Якупов, Латфулла Фаттахов, Виктор Куделькин, Анас Тумашев, Васил Маликов.