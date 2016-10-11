Открытие первой очереди ЖК «Залесный Сити»: три дома под ключ, «за магазины рядом» и поздравление от Ильдара Халикова

Сегодня состоялось торжественное открытие первой очереди жилого комплекса «Залесный Сити». Новоселов комплекса поздравили премьер-министр РТ Ильдар Халиков, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.
Общая площадь «Залесный Сити» более 40 гектаров. Первая очередь комплекса состоит из пяти домов, первые три из которых уже сданы под ключ в формате «доступное жилье».
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