Как дочь министра обороны России учила его будущих подчиненных спасать жизнь

Казанские суворовцы открыли учебный год уроком «Научись спасать жизнь!». Как вести себя при экстремальных ситуациях ребятам объясняла руководитель психологической службы МЧС России Юлия Шойгу. Занятия прошли в рамках II Всероссийского съезда психологов силовых структур, который открылся на базе училища.

Такие же уроки безопасности шли еще в 3 классах училища и 40 других татарстанских школах. Все занятия повели российские психологи МЧС и сотрудники Госпожнадзора.