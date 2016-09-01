Как дочь министра обороны России учила его будущих подчиненных спасать жизнь

11:49, 01.09.2016 46 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Казанские суворовцы открыли учебный год уроком «Научись спасать жизнь!». Как вести себя при экстремальных ситуациях ребятам объясняла руководитель психологической службы МЧС России Юлия Шойгу. Занятия прошли в рамках II Всероссийского съезда психологов силовых структур, который открылся на базе училища.

Такие же уроки безопасности шли еще в 3 классах училища и 40 других татарстанских школах. Все занятия повели российские психологи МЧС и сотрудники Госпожнадзора.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 01 сент
    Умница и красавица!
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  • Анонимно 01 сент
    я тоже хочу на такие курсы, это должен знать каждый!
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  • Анонимно 01 сент
    хорошенькие мальчишечки)
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    Анонимно 01 сент
    Курасанты все как на подбор! Красавцы!
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  • Анонимно 01 сент
    Эти ребята - будущая опора и защита нашего государства. Честь им и хвала. А тем, кто с ними занимается - низкий поклон.
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    Анонимно 01 сент
    Плюсую.
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  • Анонимно 01 сент
    Хочу жениться на ней!
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    Анонимно 01 сент
    Но зачем?...
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