«Культурный сдвиг» в Казани: от живых ретро-скульптур по «Великому пути» к «Техническому прогрессу»

22:04, 05.08.2016 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С 5 по 7 августа на территории развлекательного комплекса "Казанская Ривьера" проходит III фестиваль уличного перфоманса "Культурный сдвиг". Гостей ждут игровые, интерактивные и театрализованные программы, спектакль "Технический прогресс" и перфоманс "Великий путь".

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