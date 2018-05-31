31 мая 2018

Online-конференция с Эмилем Губайдуллиным, куратором департамента по подготовке к "Ворлдскиллс" в Казани

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31 мая в 11.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Эмиль Губайдуллин, куратор департамента по подготовке к «Ворлдскиллс» в Казани

Вопросы к обсуждению:

  • Сколько средств ежегодно направляется на подготовку к WorldSkills?
  • С какими учебными заведениями вы сотрудничаете при подготовке? В какой форме идет сотрудничество?
  • В целом, какой эффект ожидаете от проведения чемпионата по рабочим профессиям?

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