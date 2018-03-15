VII конференция "Рынок сахара стран СНГ 2018"

Основными темами VII конференции «Рынок сахара стран СНГ 2018» станут анализ и развитие логистических возможностей российских портов и железных дорог для отгрузки сахара и побочной продукции, расширение географии экспорта сахара стран ЕАЭС, рыночная конъюнктура, тренды и прогноз на мировом рынке и стран СНГ, таможенно-тарифное регулирование в странах СНГ.

Ежегодно конференция объединяет более 300 делегатов, представляющих ведущие компании, занимающиеся сельскохозяйственной продукцией, переработкой и продажей сахара и зерновых, а также поставщики семян сахарной свеклы, средств защиты растений, удобрений и сельскохозяйственной техники, логистические и страховые компании.

Организаторами мероприятия выступают Международная организация по сахару, Евразийская сахарная ассоциация.

Дополнительная информация о конференции доступна по ссылке.