VII конференция "Рынок сахара стран СНГ 2018"

Основными темами VII конференции «Рынок сахара стран СНГ 2018» станут анализ и развитие логистических возможностей российских портов и железных дорог для отгрузки сахара и побочной продукции, расширение географии экспорта сахара стран ЕАЭС, рыночная конъюнктура, тренды и прогноз на мировом рынке и стран СНГ, таможенно-тарифное регулирование в странах СНГ.
Ежегодно конференция объединяет более 300 делегатов, представляющих ведущие компании, занимающиеся сельскохозяйственной продукцией, переработкой и продажей сахара и зерновых, а также поставщики семян сахарной свеклы, средств защиты растений, удобрений и сельскохозяйственной техники, логистические и страховые компании.
Организаторами мероприятия выступают Международная организация по сахару, Евразийская сахарная ассоциация.
Дополнительная информация о конференции доступна по ссылке.
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