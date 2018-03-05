05 марта 2018

Новые условия выборов Президента России

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Прямой эфир с «Планерка штабов».

Тема планерки: «Новые условия выборов Президента России».Председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов презентует работу комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), который будут применяться в РТ впервые. А также КЭГи и видеонаблюдение ТИКов и УИКов.

Среди участников: депутат Государственного Совета РТ V созыва Ильшат Аминов; политолог, член правления Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Ильнар Гирфанов и Михаил Пореченков – российский актер театра и кино. Модератор Планерки штабов – Леонид Толчинский.


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