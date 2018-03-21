ВЫСТАВКА «СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА» (IPLS) 2018

21-22 марта 2018 в Москве, Крокус Экспо состоится 5-ая юбилейная международная специализированная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS).

На выставке IPLS мировые и отечественные производители представят разнообразные продовольственные и непродовольственные товары разных ценовых категорий. Продуктивные встречи, деловая обстановка, комфортная среда и атмосфера нетворкинга профессионалов и экспертов отрасли приведут к выгодным контрактам на IPLS. Это единственная выставка подобной тематики в России и СНГ, в которой примут участие более 150 производителей СТМ из 20 стран мира. Мероприятие планируют посетить более 2 000 профессиональных посетителей.

Российские и международные ритейлеры ознакомятся с новинками товаров, которые в ближайший год могут появиться под их собственными брендами на полках мультиформатных, специализированных ритейл-сетей, аптек, магазинов fashion-ритейла, DIY, бытовой и компьютерной техники и детских товаров.

В рамках экспозиции продовольственного сектора профессиональные посетители смогут найти производителей безалкогольных напитков, бакалеи, готовых блюд и национальных кухонь, консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий, кормов для животных, замороженных продуктов, мясной, молочной, рыбной и маложирной продукции, натуральных, диетических и функциональных продуктов, снеков и жевательных резинок, уксусов, соусов, приправ, чая и кофе.

Среди участников IPLS 2018 в рамках непродовольственного сектора будут представлены поставщики автохимии и автокосметики, фармацевтических товаров и пищевых добавок, бытовой химии, парфюмерии и косметики, персональной гигиены, товаров для животных, упаковки.

Громкой премьерой 2018 года станет новый сектор товаров по лицензии и собственному оригинальному проекту – OEM/ODM. На выставке будут представлены стенды международных и российских компаний в сегментах DIY и товаров для ремонта, аптечных товаров, мебели и домашнего текстиля, одежды, обуви, аксессуаров, товаров для детей, игрушек, товаров для дома, кухни, офиса, спорта и туризма, электроники и бытовой техники.

Как мультиформатные, так и специализированные сети смогут найти достойные внимания товары, дополнить ассортимент новыми, выгодными для потребителя предложениями и придать ему уникальность, подчеркнув при этом сильные качества своего бренда.



Второй год подряд в рамках IPLS пройдет Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect, который сочетает в себе конференцию с самой актуальной информацией об СТМ (более 250 делегатов и 25 спикеров), мастер-классы по созданию первоклассных конкурентоспособных брендов в ритейле, презентации продукции поставщиков для розничной сети, серию двухсторонних встреч между представителями ритейл-сетей и производителей (более 30 сетей и 40 производителей), организованной при помощи эксклюзивной онлайн-системы планирования.

По итогам года самые ответственные торговые сети и производители получат награды в разных категориях за достижения в создании качественных и доступных для потребителей СТМ на ежегодной международной премии по собственным торговым маркам Private Label Awards (by IPLS). Таким образом, выставка и премия призваны стать механизмом, способствующим развитию культуры рынка private label. Победителями 2017 года стали такие ритейлеры как Метро Кеш энд Кэрри, АШАН, Перекресток, Улыбка Радуги, Дикси, Юлмарт, Билла, О'КЕЙ, Азбука Вкуса, Альпари, Санги Стиль, Леруа Мерлен, Ригла, OZON.RU, WESTFALIKA, Командор, Choupette. Лучшими производителями по версии экспертного совета стали COTTON CLUB, Кондитерская фабрика «Победа» и ОНТЭКС. Спонсор премии в 2018 году — Bureau Veritas.

Номинированные в премии товары и линейки СТМ, имеющие успех в 2017 году, будут представлены широкой публике федеральными и региональными сетями в специальной галерее СТМ – Private Label Gallery.

Выставка «Собственная Торговая Марка» уже получила поддержку крупнейших международных и российский ритейл-сетей: АШАН, Альпари, Будь здоров, Виктория, Впрок, Горздрав, Дикси, Азбука Вкуса, Карусель, OZON.RU, Леруа Мерлен, Метро Кэш энд Керри, Новэкс, О'КЕЙ, Обувь России, Озерки, Первая Помощь, Перекресток, Радуга, РеалЪ, Ригла, Санги Стиль, Спар, Доктор Столетов, Стройдепо, Строительный двор, Улыбка радуги, Эдем, Эрка Фарм, Юлмарт, 36,6, Fix Price, WESTFALIKА, Zenden, А5 и многие другие.

IPLS 2018 проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, при поддержке Минпромторга России и профильных союзов и ассоциаций: ГБУ «Малый бизнес Москвы», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальная ассоциация сетевой торговли (НАСТ), Руспродсоюз, Федеральный закупочный союз (ФЗС), потребительский кооператив РОСТ, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА), Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) и др.

В пятый юбилейный год IPLS запланирована еще одна премьера – открытие выставки Retail Hub 2018, которая пройдет на единой площадке с IPLS. Она объединит поставщиков торгового оборудования, технологий и решений в области маркетинга и дизайна клиентского пространства с представителями розницы для эффективного развития омниканальной торговли и удовлетворения растущих ожиданий потребителей в контексте новых трендов и конкуренции.

В 2018 году стоимость билета на выставку составляет 500 рублей, однако эксклюзивно для профессиональных посетителей мы создали промокод, по которому Вы можете посетить выставку совершенно бесплатно.

Ваш промокод: mp54657

Пройдите регистрацию по промокоду на сайте выставки

Подробная информация: www.IPLS-Russia.ru



