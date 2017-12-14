XVI Национальный (объединенный) Конгресс профессиональных корпоративных директоров

В повестке работы конгресса: практика работы независимых директоров в советах директоров дочерних компаний госкомпаний и госкорпораций, практические кейсы деятельности профессиональных директоров в советах директоров компаний с госучастием, роль объединений профессиональных корпоративных директоров в интеграции лучших представителей в советы директоров российских акционерных обществ.К участию в мероприятии приглашены заместитель председателя коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров, директор Российского института директоров Игорь Беликов, член совета директоров компаний «Российская венчурная компания» («РВК»), «Ростелеком», «Северсталь» Александр Аузан, заместитель гендиректора по корпоративному управлению компании «Россети» Юрий Гончаров, член наблюдательного совета, старший независимый директор компании «АЛРОСА» Мария Гордон, член совета директоров компаний «Международный аэропорт Шереметьево», «Транстелеком», АО «Объединенная зерновая компания», НПК «Объединенная вагонная компания» Александр Плешаков, советник гендиректора «РВК» Владислав Федотов, председатель коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров Владимир Вербицкий, председатель клуба независимых директоров Московской школы управления «Сколково» Татьяна Олифирова. Дополнительная информация о мероприятии доступна на сайте мероприятия.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.