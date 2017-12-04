Выставка и конференция "ФармМедПром"

Цель мероприятия – представить отечественную промышленность целевой аудитории (врачебному, медицинскому сообществу, в том числе и пациентам) и широкой общественности.

На выставке будет представлена отечественная фармацевтическая и медицинская промышленность – как разработки, реализованные при государственной поддержке, так и собственные инновационные разработки российских компаний.

На стенде Минпромторга будет представлено отечественное оборудование для диагностики, в том числе крупное диагностическая техника, оборудование для лабораторной диагностики, одноразовые медицинские изделия, реанимационное оборудование, медицинские холодильники, лазерный комплекс, изделия для реабилитации, оборудование для репродуктивной медицины, препараты как для лечения заболеваний программы «7 нозологий» (обеспечивающей препаратами для лечения редких заболеваний), так и социально-значимых заболеваний, препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В первый день работы выставки в зоне презентаций состоятся подписания соглашений. Компания «Тритон-ЭлектроникС» (Россия) и «Mindray» (КНР) заключат соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по организации локализованного в России производства оборудования для анестезиологии и реанимации, по реализации трансфера технологий производства медицинского оборудования и по совместной инициативе в подготовке и продвижении новых проектов; Минпромторг РФ, ФГУП «ЦИТО» и Региональной общественной организацией «Ассоциация травматологов-ортопедов г. Москвы поставят свои подписи в Соглашении о сотрудничестве. Так же будет подписано Соглашение о сотрудничестве между АO «ТВЭЛ», АO «Русатом Хэлскеа» и ФГУП «ЦИТО».

В рамках деловой программы «ФармМедПрома» состоится Совещание межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса.

В дни работы «ФармМедПрома» на выставочной экспозиции Минпромторга РФ будет работать презентационная площадка. Ведущие фармацевтические компании и научные институты выступят с докладами и презентациями.