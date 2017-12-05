Roadshow* Банка Астаны в Казани накануне выхода на Московскую биржу

Банк Астаны при поддержке компании «Фридом Финанс» в размещении акций на Московской бирже проведет *закрытую презентацию (road show) для инвесторов. Встречи состоятся только в трех городах: Казани, Москве и Санкт-Петербурге.
Презентация пройдет в Казани 5 декабря в ГРК «Ривьера», зал «Адмиральский». Она предварит официальное размещение акций и предоставит гостям презентации эксклюзивную возможность оформить предварительную подписку на акции Банка, размещение которых состоится на Московской Бирже (MOEX)
В ходе презентации члены правления Банка Астаны озвучат результаты его работы за последние годы и раскроют стратегию дальнейшего роста. По завершении презентации «Фридом Финанс» предложит гостям участие в закрытой подписке на покупку акций Банка Астаны. Банк Астаны успешно провел свое IPO (первичное размещение акций) на казахстанской бирже KASE в июне этого года — и к настоящему времени стоимость его акций выросла более чем на 6%, обеспечив ранним инвесторам заметный доход всего за несколько месяцев. В России Банк проводит вторичное размещение акций, привлекая дополнительные инвестиции на дальнейшую экспансию.
Спикеры и эксперты:
Также в презентации примут участие представители инвестиционной компании «Фридом Финанс»
Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна
Дата и время: 5 декабря, 17.00
Место проведения: ГРК «Ривьера», зал «Адмиральский»
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