Roadshow* Банка Астаны в Казани накануне выхода на Московскую биржу

Банк Астаны при поддержке компании «Фридом Финанс» в размещении акций на Московской бирже проведет *закрытую презентацию (road show) для инвесторов. Встречи состоятся только в трех городах: Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

Презентация пройдет в Казани 5 декабря в ГРК «Ривьера», зал «Адмиральский». Она предварит официальное размещение акций и предоставит гостям презентации эксклюзивную возможность оформить предварительную подписку на акции Банка, размещение которых состоится на Московской Бирже (MOEX)

В ходе презентации члены правления Банка Астаны озвучат результаты его работы за последние годы и раскроют стратегию дальнейшего роста. По завершении презентации «Фридом Финанс» предложит гостям участие в закрытой подписке на покупку акций Банка Астаны. Банк Астаны успешно провел свое IPO (первичное размещение акций) на казахстанской бирже KASE в июне этого года — и к настоящему времени стоимость его акций выросла более чем на 6%, обеспечив ранним инвесторам заметный доход всего за несколько месяцев. В России Банк проводит вторичное размещение акций, привлекая дополнительные инвестиции на дальнейшую экспансию.

Спикеры и эксперты:

председатель правления Искендер Майлибаев,

управляющий директор, член правления, курирующий казначейство, Мухтар Жангабылов,

директор департамента казначейства Тимур Агдавлетов,

директор департамента рисков Надиль Габитов.

Также в презентации примут участие представители инвестиционной компании «Фридом Финанс»

основатель и генеральный директор компании Тимур Турлов,

директор департамента по работе с клиентами Александр Родионов,

директор департамента инвестиционного банкинга Сакен Усер.



