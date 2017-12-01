VII Рождественский Саммит

Рождественский саммит — прекрасная возможность для девелоперов, консультантов и инвесторов подвести итоги уходящего года, обсудить прогнозы на будущее, а также лично поздравить коллег, партнеров и клиентов с наступающими праздниками.

Ежегодно Рождественский саммит в Казани посещает более 300 игроков рынка недвижимости. Среди них девелоперы, застройщики, инвесторы, проектировщики, аналитики, представители органов власти и профильных СМИ.

В этом году программа саммита предполагает 7 различных секций по тематикам: жилая, торговая и коммерческая и индустриальная недвижимость, современная архитектура, редевелопмент. Эксперты также обсудят готовность рынка недвижимости к Чемпионату мира по футболу. Гостями мероприятия станут эксперты из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Уфы, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, всего более 10 городов России.

Среди традиционных участников Рождественского саммита – Colliers International, Cushman&Wakefield, JLL, «Ак Барс Девелопмент», «А-Девелопмент», «Сувар Эстейт», «КамаСтройИнвест», «Унистрой», члены Гильдии риэлторов Республики Татарстан и многие другие.

Регистрация на Рождественский саммит 2017 —на сайте https://www.gud-summit.com/. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.