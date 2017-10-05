05 окт. 2017

Конференция «Логистика будущего в Татарстане: эффективные решения для склада и транспорта»

Конференция «Логистика будущего в Татарстане: эффективные решения для склада и транспорта»

5 октября в отеле «Шаляпин» (ул. Университетская, 7, большой конференц-зал) состоится конференция «Логистика будущего в Татарстане: эффективные решения для склада и транспорта».

Конференция посвящена обсуждению вопросов, затрагивающих любого игрока рынка логистики, складской недвижимости, ритейла и т.д., вопросам оптимизации и сокращения расходов.

Время проведения:

09.30 – 10.00 — Регистрация

10.00 — 14.00 – Деловая программа

15.00 — 18.00 — Практическая экскурсия на логистический центр

Деловая программа:

  • Константин Фомиченко, директор направления по представлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank (г.Москва)
  • Дмитрий Овсянников, коммерческий директор ГК «Смайл» (г. Казань)
  • Владислав Полторак, руководитель отдела продаж «Комитас» (г. Москва)
  • Раис Абдуллин, региональный менеджер Kardex Remstar Россия (г. Москва)
  • Дмитрий Абдрахманов, руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE (г. Москва)
  • Евгений Нумеров, управляющий директор, партнер компании SKLADMAN USG (г. Москва)

Темы для обсуждения:

  • Обзор рынка оптовой торговли, логистических потоков, складского хозяйства
  • Векторы логистических потоков
  • Автоматизированные системы складирования и хранения
  • Сокращение издержек

Аудитория конференции: логистические компании, производственные компании, ритейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, СМИ и т.д.

Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение.

Вход свободный для профильных игроков рынка при условии регистрации.

Контакты

Оргкомитет:

Тел:.+79221887707

e-mail: info@ekbpromo.ru

Сайт: логистикабудущего.рф

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