5 октября в отеле «Шаляпин» (ул. Университетская, 7, большой конференц-зал) состоится конференция «Логистика будущего в Татарстане: эффективные решения для склада и транспорта».
Конференция посвящена обсуждению вопросов, затрагивающих любого игрока рынка логистики, складской недвижимости, ритейла и т.д., вопросам оптимизации и сокращения расходов.
Время проведения:
09.30 – 10.00 — Регистрация
10.00 — 14.00 – Деловая программа
15.00 — 18.00 — Практическая экскурсия на логистический центр
Деловая программа:
Темы для обсуждения:
Аудитория конференции: логистические компании, производственные компании, ритейлеры, девелоперы складских площадей, брокеры, арендаторы, грузоперевозчики, СМИ и т.д.
Форматы работы: доклады, презентации, дискуссии, живое общение.
Вход свободный для профильных игроков рынка при условии регистрации.
Оргкомитет:
Тел:.+79221887707
e-mail: info@ekbpromo.ru
Сайт: логистикабудущего.рф
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