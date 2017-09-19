Мастер-класс: «Формула успеха: чувствуй, как ребенок, действуй, как взрослый»

19 сентября в Казани состоится мастер-класс ведущего тренера компании Business Relations Арсена Рябухи.
В программе:
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Продолжительность: с 19.00 до 21.00
Место проведения: отель «Казанская Ривьера», пр. Ф.Амирханова, 1
Телефон для регистрации: +7 9222 94 2220, Юлия Хайдаршина
Арсен Рябуха
Один из самых востребованных и эффективных бизнес-тренеров в России.
Арсен заслужил уважение как профессионал благодаря тому, что умеет мастерски указать своим клиентам на их скрытые ресурсы эффективности. Сотрудничество с Рябухой напоминает работу спортсмена и тренера. Опытный спортсмен не нуждается в советах по улучшению техники, но ему точно необходим человек, который найдет правильные слова, чтобы подопечный смог преодолеть внутренние барьеры и стал чемпионом.
У Арсена огромный опыт работы с топ-менеджерами и владельцами компаний, среди которых Red Bull, «Верра Моторс», TNK-BP, «Город Богов», МТС, «Арнест», РТК, Profit Group, «Уралэнерго», «Уралсиб», P&G, Adidas, X5 Retail Group, Event Factory, холдинг «Ташир» и др.
Жизненное кредо Арсена Рябухи — «Лучше быть изношенным, чем заржавевшим!»
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