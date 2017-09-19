Мастер-класс: «Формула успеха: чувствуй, как ребенок, действуй, как взрослый»

19 сентября в Казани состоится мастер-класс ведущего тренера компании Business Relations Арсена Рябухи.

В программе:

Чему дети могут нас научить? Какие привычки помогают детям и мешают взрослым достигать результатов?

Знания, навыки… Почему их не всегда достаточно для достижения поставленных целей. Что еще нужно для достижения поставленных целей?

Где найти вдохновение и мотивацию?

Практические инструменты самомотивации: Осознание, Ответственность, Выбор

Этот мастер-класс будет полезен Вам, если:

у вас есть амбициозные цели в жизни и бизнесе;

вы достигли «потолка» и не знаете, как выйти на новый уровень;

пропали «запал» и вдохновение;

есть желание узнать что-то новое об успехе и эффективности.

Продолжительность: с 19.00 до 21.00

Место проведения: отель «Казанская Ривьера», пр. Ф.Амирханова, 1

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Телефон для регистрации: +7 9222 94 2220, Юлия Хайдаршина



Арсен Рябуха

Один из самых востребованных и эффективных бизнес-тренеров в России.

Арсен заслужил уважение как профессионал благодаря тому, что умеет мастерски указать своим клиентам на их скрытые ресурсы эффективности. Сотрудничество с Рябухой напоминает работу спортсмена и тренера. Опытный спортсмен не нуждается в советах по улучшению техники, но ему точно необходим человек, который найдет правильные слова, чтобы подопечный смог преодолеть внутренние барьеры и стал чемпионом.

У Арсена огромный опыт работы с топ-менеджерами и владельцами компаний, среди которых Red Bull, «Верра Моторс», TNK-BP, «Город Богов», МТС, «Арнест», РТК, Profit Group, «Уралэнерго», «Уралсиб», P&G, Adidas, X5 Retail Group, Event Factory, холдинг «Ташир» и др.

Жизненное кредо Арсена Рябухи — «Лучше быть изношенным, чем заржавевшим!»